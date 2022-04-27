Hatay’da kaçak sigara ve çay operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gümrük kaçağı 4 bin 200 paket sigara ile 26.4 kg çay ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Reyhanlı'ya bağlı Harran Mahallesinde bulunan 2 ev ve 1 iş yerinde arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı 4 bin 200 paket sigara ve 26.4 kilogram çay ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Y, S.Y, M.E.Y, H.Y. ve H. Y. hakkında adli işlem yapıldı.

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