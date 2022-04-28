Hatay’da gönüllü berberler huzurevindeki yaşlıları tıraş etti

Hatay Berberler Kuaförler ve Güzellik Solanları Odası üyeleri Hatay Huzurevinde kalan yaşlılara bayram tıraşı yaptı.
Hatay Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mahmut Ayrancı, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek kişisel bakımlarını yaptıklarını belirterek, "Huzur evinde kalan beyefendilerimiz, hanımefendilerimiz var. Amcalarımız, teyzelerimiz var. Onları her zaman olduğu gibi ziyaret edelim dedik, hem de saç ve kişisel bakımlarını yapalım istedik. Yaşlılarımız da mutlu oldular. Bu konuda bize kapılarını açan müdürümüze de çok teşekkür ediyorum" dedi.
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ali Yurdakul ise "Berber ve kuaförlerimiz, yaşlılarımızın bakımlarını yaptılar. Kendilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz de bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.