Hatay Büyükşehir'den işçilere ikramiye sürprizi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan kadrolu işçilere 2021 yılının birinci dilimine istinaden 13 günlük yevmiye ve giyim yardımı ile ikinci dilim ikramiye bedelindeki tutarı dağıttı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hizmet süreleri boyunca belediye personelinin emek ve alın terinin karşılığı olarak ikramiyeyi hak ettiklerini belirterek, güzel ve sağlıklı günlerde harcamalarını diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.