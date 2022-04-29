Kocasını bıçakla öldürdü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çıkan aile içi kavgada karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre olay, Özerli Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre Alper Erbek (39), eşi Nagihan Erbek (37) ile ailevi sorunlardan dolayı tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Alper Erbek eşinin boğazına sarıldı. Nefes almakta güçlük çeken genç kadın eline geçirdiği bıçağı kocasına sapladı.
Kavgayı duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler yerde kanlar içinde yatan Alper Erbek’in öldüğünü belirledi.
Karısı tarafından bıçak darbesiyle öldürülen Alper Erbek'in cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, 3 çocuk annesi Nagihan Erbek ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.