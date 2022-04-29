Kırıkhan’da emniyet kemerinin önemini anlatan uygulama yapıldı

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kent merkezinde yapılan uygulamada sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan el broşürü dağıtıldı.

Kırıkhan ilçesi kent merkezinde bayram öncesi emniyet kemerinin önemini anlatan uygulama yapıldı. Uygulamaya, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Eski ve Jandarma Bölük Komutanı Kenan Özmen katıldı. Uygulamada trafik ekipleri, emniyet kemerinin önemini anlatan el broşürleri dağıttı. Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan tatile çıkacak sürücülere yolda aşırı hız konusunda ve emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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