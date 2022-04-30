Başkan Savaş: "Köyden kente göçü azaltmaya çalışıyoruz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, gerçekleştirdikleri kırsal kalkınma projeleri ile köyden kente göçü önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Savaş, Hatay’ın ilçelerinde muhtar ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Hatay’ın tüm ilçelerindeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Savaş, son olarak Kırıkhan ilçesinde düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kırıkhan’ın Kangallı, Taşoluk, Karamağara ve Karaelmaslı mahalleleri sakinlerine bölgede yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Savaş, pandemi sonrası her zaman olduğu gibi halkın yanında olmaya devam ettiklerini belirterek kırsal kalkınma projesi çerçevesinde çiftçiye verdikleri destekleri anlattı.

Hatay’daki üretimi arttırmak ve köyden kente göçü önlemek amacıyla kırsal kalkınma projesini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Savaş, köylülerin kendi topraklarından gelir elde etmesini sağlayarak, kente göçleri engellemeye çalıştıklarını söyledi. Gıda üretiminin önemine dikkat çeken Savaş, “Hatay’da ekilmedik toprak bırakmayacağız. Çiftçilerimizi her zaman desteklememiz lazım. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Çiftçimizi desteklemek için meyve, sebze, fide ve tohum dağıttık. Çiftçimize ucuz ve kaliteli gübre desteğinde bulunuyoruz. Şimdiye kadar 11 bin 800 aileye kırsalda destek verdik. Bu sayıyı 20 bine çıkarmayı amaçlıyoruz. Nerede ne ekilmesi gerekiyorsa onun üzerine çalışıyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Savaş, çocukları çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Savaş’a mahalle ziyaretlerinde milletvekillerinin yanı sıra CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Mustafa Sıraç ve parti yöneticileri eşlik etti.

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