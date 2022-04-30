“Dur” ikazından kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı

Hatay’ın Erzin ilçesinde polisin “Dur” ihtarından kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden ve yol kenarına atılan poşetten uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, Erzin Adana yolu Uğur mumcu caddesi üzerinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili “dur” ikazında bulundu. Yapılan ihtara uymayarak kaçan araç, Ökkeş Süzer Caddesi üzerinde takip sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada, araç içerisine dökülmüş vaziyette ve sürücünün kaçarken yola attığı poşet içerisinden 11,3 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1400 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü M.C. hakkında adli işlem yapıldı.

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