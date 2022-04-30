Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Reyhanlı Cilvegözü yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde ve Gültepe Mahallesinde bulunan bir evde kaçak akaryakıt bilgisine ulaştı. Polis ekiplerinin 2 adrese düzenlediği baskında 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili F.A., H.Z. ve F.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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