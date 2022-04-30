Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Altay: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Hatayspor, sahasında Altay ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Altay'ın 10'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Zeki orta sahadan savunma arkasına uzun gönderdi, savunma arasında topu alan Kappel, sol çaprazdan sert ve düzgün vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 01

27. dakikada Thaciano'nın pasında ceza alanında topla buluşan Kappel'in şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi.

38. dakikada Sadık’ın sağdan ceza sahasına ortasına El Kaabi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+1. dakikada Riberio’nun uzun pasında ceza sahası içinde Mame Diouf, kafa ile indirdi. Dylan Louis’in şutunda top üstten auta çıktı.



Stat: Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Özgür Ertem xx, Mustafa Savranlar xx

Hatayspor: Munir xx, Adekugbe x, Burak xx, Sackey xx, Sadık Baş xx, Boudjemaa xx (Benzia dk. 39 xx), Onur xx, Riberio xx, Louis xxx, El Kaabi xx, Mame Diouf x

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Falette, Fatih Kurucuk, Eren Fansa, Lobjanidze, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Altay: Lis xx, İbrahim xxx, Björkander xx, Thiam xx, Thaciano xx, Zeki xx, Kazımcan xx, Ceyhun xx, Cebrail xxx, Kappel xx, Poko xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mustafa Çalışkan, Mohammad Naderi, Tolga Ünlü, Tugay Gündem, Eren Erdoğan, Ahmed Rayyan, Efe Sarıkaya

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Gol: Kappel (dk. 10) (Altay)

Sarı kartlar: Cebrail (Altay), Louis (Hatayspor)

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