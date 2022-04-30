Atakaş Hatayspor - Altay: 0-1



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Burak Öksüz, Sackey, Sadık Baş, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 76 Bertuğ Özgür Yıldırım), Boudjemaa (Dk. 39 Benzia), El Kaabi, Saint-Louis, Ribeiro (Dk. 46 Lobjanidze), Diouf

ALTAY: Lis Thiam, Björkkander, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel (Dk.79 Tolga Ünlü), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Eren Erdoğan (Dk. 90+3 Naderi), Thaciano, Kazımcan Karataş, Poko, Kappel (Dk. 86 Rayan)

GOL: Dk. 10 Kappel (Altay)

SARI KARTLAR: Saint-Louis, Sadık Baş, Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor) Cebrail Karayel (Altay)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 35´inci haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Altay´a 1-0 mağlup oldu.

10´uncu dakikada gelişen konuk ekip Altay´ın atağında Zeki Yıldırım´ın savunma arkasına gönderdiği topa Kappel hareketlendi. Topla birlikte ceza sahasına giren Kappel'in çapraz pozisyonda yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-1.

23´üncü dakikada Atakaş Hatayspor´da sol kanattan hücuma çıkan Adekugbe, duvar pası yaparak son çizgiye indi. Adekugbe'nin ceza sahasına gönderdiği topa Diouf vurdu fakat savunmadan seken top kornere gitti.

27´nci dakikada gelişen atakta Altay'da Thaciano´nun pasıyla savunma arkasına sarkan Kappel topla buluştu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kappel'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Munir son anda topu kornere çeldi.

38´inci dakikada Altay´ın atağında Thaciano'nun sol kanada gönderdiği topu Kazımcan Karataş kontrol etti. Kazımcan'ın kale alanına gönderdiği topu Hatayspor savunmasında Adekugbe ayakla uzaklaştırdı.

İlk yarı, Altay´ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

62´nci dakika Altay´ın atağında Thaciano´nun pasında topla buluşan Kappel'in ceza sahası dışından sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

85´inci dakikada Atakaş Hatayspor´un geliştirdiği atakta ceza sahası yayına gönderilen topu Diouf kafayla kale alanına indirdi. Yerden sekerek yükseklik kazanan topu El Kaabi kafayla filelere gönderdi, ancak pozisyonun ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

87´nci dakikada Atakaş Hatayspor´da ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım´ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan El Kaabi topu filelere gönderdi, ancak pozisyonun ardından bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altay, Atakaş Hatayspor´u 1-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-04-30 22:38:40



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