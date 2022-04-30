Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında A. Hatayspor, sahasında Altay’ı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

49. dakikada Benzia’nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Mame Diouf'un kaleci Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu Lis'ten döndü.

62. dakikada Thaciano’nun uzun pasında topla buluşan Kappel ceza sahası dışından çok sert vurdu, top üst direkten döndü.

75. dakikada Adekugbe’nin soldan ortasına ceza sahasında El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

85. dakikada Sadık’ın sağdan ceza sahasına ortasına Mame Diouf kafa ile indirdi, El Kaabi kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

87. dakikada Lobjanidze’nin soldan ortasında topu alan Bertuğ ceza sahasına doğru çevirdi, El Kaabi’nin şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu, ancak bu gol de ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.



Stat: Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Özgür Ertem xx, Mustafa Savranlar xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe x, Burak xx, Sackey xx, Sadık Baş xx, Boudjemaa xx (Benzia dk. 39 xx), Onur xx (Bertuğ Yıldırım dk. 76 x), Riberio x (Lobjanidze dk. 46 x), Dylan Louis xx, El Kaabi xx, Mame Diouf x

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Falette, Fatih Kurucuk, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Altay: Lis xx, İbrahim xxx, Björkander xx, Thiam xx, Thaciano xx, Zeki xx, Kazımcan xx, Ceyhun x (Eren Erdoğan dk. 46 xx, Naderi dk. 90+3 ?), Cebrail xx (Tolga Ünlü dk. 77 xx), Kappel xxx (Ahmed Rayyan dk. 86 ?), Poko xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mustafa Çalışkan, Mohammad Naderi, Tugay Gündem, Efe Sarıkaya

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Gol: Kappel (dk. 10) (Altay)

Sarı kartlar: Dylan Louis, Sadık Baş, Bertuğ Yıldırım (Hatayspor), Cebrail (Altay)

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