Yılmaz: “Sadece galibiyet bizi kurtarıyordu”

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, küme de kalabilmek için küçük bir ümitleri de olsa bunu sonuna kadar devam ettirmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor’u 10 yenen Altay’da Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, kendilerini sadece galibiyetin kurtardığını ve onu da aldıklarını belirterek, “Maçtan önce konuştuğumuz gibi ufak da bir ümidimiz olsa sonuna kadar devam etmek zorundaydık. O yüzden burada artık kaybedeceğimiz 1 puanla bu sezonu kapatmış olacaktık. Sadece galibiyet bizi kurtarıyordu. Onu da aldık. Özellikle futbolcu kardeşlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Maçtan önce bütün hafta boyunca hazırlandık. Hatayspor'un artıları eksileri onları kullanmamız lazımdı bu maçta. Çok da iyi mücadele ettiler. Çok iyi oynadılar. Erken gol bulmamız bizi biraz da morallendirdi. Hatayspor'un özellikle yüksek toplarda, kanat ortalarında çok etkili oyuncuları vardı. O yüzden bugün 5'li bir sistemle oynadık. Özellikle son 2025 dakika biraz daha fazla geri çekilmek zorunda kaldık. Onun da sebebi buraya baya bir eksik kadroyla gelmiştik, genç oyuncularımızdan kurulu. Yedek kulübesinden çok fazla destek alamadık. Onun da etkisiyle son 1520 dakikada Hatayspor'un baskısı oldu. Gol de yiyebilirdik ama futbolcular çok iyi mücadele etti. Sonunda 3 puanla ayrıldık. Artık tek beklentimiz yarın Rizespor'un Göztepe'yi yenmesi ve bizim çok az da olsa şansımızın bir hafta sonraya devam etmesi” dedi.

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