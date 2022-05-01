Trabzonspor´un şampiyonluğu Kırıkhan´da kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´un şampiyonluğu Kırıkhan´da kutlandı

DHA

Trabzonspor´un şampiyonluğu Kırıkhan´da kutlandı


Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN(Hatay),(DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Karadenizliler'in yaşadığı 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluğunu horonlarla kutladı.
Tamamı Karadenizlilerden oluşan 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasını pazar alanına kurulan dev platformdan izledi. Karşılaşmanın son düdüğünün çalınmasıyla birlikte, havai fişekler eşliğinde horonlar tepildi, şampiyonluk sevinci gece geç saatlere kadar devam etti. (DHA)Görüntü Dökümü:
- Kırıkhan´daki Trabzon´lu taraftarların karşılaşmayı platformdan izlemesi
- Havai fişek gösterisi
- Sanatçı Murat Zorluoğlu´nun kemençe horon gösterisi
- Kırıkhan´da yaşayan Karadenizli Trabzonspor taraftarlarının horon tepmesi DHA-Spor Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2022-05-01 11:54:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ömer Erdoğan: “Üzücü bir sonuç”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “Üzücü bir sonuç”
Atakaş Hatayspor- Altay maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor- Altay maçının ardından
Yılmaz: “Sadece galibiyet bizi kurtarıyordu”
YEREL HABERLER Yılmaz: “Sadece galibiyet bizi kurtarıyordu”
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Altay: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Altay: 1 (Maç ...
Atakaş Hatayspor - Altay: 0-1
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Altay: 0-1
Atakaş Hatayspor - Altay (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Altay (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Altay: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Altay: 1 (İlk ...
Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele ...
BM'den İdlib'e bayram öncesi 16 tır insanı yardım
YEREL HABERLER BM'den İdlib'e bayram öncesi 16 tır insanı yardım
“Dur” ikazından kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER “Dur” ikazından kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı
İskenderun’da tarihi eser operasyonu Operasyonda 2 bin 620 adet sikke, 33 adet yüzük, 73 adet metal obje, 4 adet toprak kandilin yanısıra 1 adet de Unguentarium adı verilen parfüm şişesi ele geçildi
YEREL HABERLER İskenderun’da tarihi eser operasyonu Operasyonda 2 ...
Başkan Savaş: "Köyden kente göçü azaltmaya çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Savaş: "Köyden kente göçü azaltmaya ...
Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı
YEREL HABERLER Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı
Kırıkhan’da emniyet kemerinin önemini anlatan uygulama yapıldı
YEREL HABERLER Kırıkhan’da emniyet kemerinin önemini anlatan ...
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kocasını bıçakla öldürdü
YEREL HABERLER Kocasını bıçakla öldürdü
Hatay Büyükşehir'den işçilere ikramiye sürprizi
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir'den işçilere ikramiye sürprizi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.