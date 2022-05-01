Trabzonspor´un şampiyonluğu Kırıkhan´da kutlandı

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Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN(Hatay),(DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Karadenizliler'in yaşadığı 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluğunu horonlarla kutladı.

Tamamı Karadenizlilerden oluşan 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasını pazar alanına kurulan dev platformdan izledi. Karşılaşmanın son düdüğünün çalınmasıyla birlikte, havai fişekler eşliğinde horonlar tepildi, şampiyonluk sevinci gece geç saatlere kadar devam etti. (DHA)Görüntü Dökümü:

- Kırıkhan´daki Trabzon´lu taraftarların karşılaşmayı platformdan izlemesi

- Havai fişek gösterisi

- Sanatçı Murat Zorluoğlu´nun kemençe horon gösterisi

- Kırıkhan´da yaşayan Karadenizli Trabzonspor taraftarlarının horon tepmesi DHA-Spor Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2022-05-01 11:54:13



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