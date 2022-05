İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı

İzzet NAZLIFerhat DERVİŞOĞLU/İDLİB (Suriye), (DHA)SURİYE'de iç savaştan etkilenen siviller için inşa edilen 60 bin briket evin anahtar teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bölgede katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Soylu, "Celabrus, Azez, El-Bab, Resulayn, Tel Abyad'da Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye evler yapılacak. Bunu hem uluslararası hem de kendi hayır kuruluşlarımızla yapacağız. Yine AFAD koordinasyonunda yapılacak. Projeleri tamamlandı. Yakın zamanda başlayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde geldiği Hatay'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan AFAD koordinasyonunda Suriye´nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesine geçti. Bakan Soylu, İdlib´de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının ardından konuşan Bakan Soylu, Suriyeli sivillerin bayramlarını kutladı. Bakan Soylu, "Bugün insanlığın sesi olan, mazlumun sesi olan, vicdanın sesi olan Recep Tayyip Erdoğan'dan size selam getirdik. Burası sadece briket evlerin açılışının yapıldığı bir yer değildir. Burası zenginliğin şımarttığı dünyaya karşı, mazlumların zulümle karşı karşıya kaldıktan sonra sesi çıkmayan ikiyüzlü dünyaya karşı itirazın olduğu ve hakkın sesinin yükseldiği alandır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE MİLYONLARCA İNSANA YARDIM KÖPRÜSÜ KURDU'

12 sivil toplum kuruluşuyla yıllardır milyonlarca insana Türkiye'nin yardım köprüsü kurduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Günün birinde sizler topraklarınızdan sökülüp, buraya gönderildiğinizde Cumhurbaşkanımız 'Bizim kardeşlerimiz, kim ne derse desin sahip çıkacağız, onları yalnız bırakmayacağız, çoluğu çocuğu, yaşlısı yetimi de biz onları yalnız bırakamayız´' dedi. Bu arkadaşlarımızın hepsi harekete geçtiler. AFAD koordinasyonunda, kendi organizasyonlarıyla, Hatay Valiliği koordinasyonuyla burada yerel otoritenin ortaya koymuş olduğu faydalıkla birlikte güçlü bir adım attılar. Burada Cumhurbaşkanımız talimat verdi; '20 bin briket ev yapılacak' diye. Birlikte rahmet vardır, biz birlik olunca Cumhurbaşkanımız bizi gördü ve dedi ki 'Briket evleri 50 bine çıkarıyoruz.' Şimdi yine birliği gördü, biraz önce konuşmasında söyledi 'Bu sayıyı Allah'ın izniyle 100 bine çıkarıyoruz' dedi. Burada özellikle Türkiye'den 81 vilayetten valiliklerimizin koordinasyonunda da sivil toplum kuruluşlarımızın organizasyonlarında da briket evler yapıldı. Bir gün kabinede Bakanlar Kurulu'ndaydık. Cumhurbaşkanımız kabinede Bakanlar Kurulu'nda tek tek bakanlara sordu, 'Sen kaç briket ev yapacaksın? Elinizi cebinize atın, aldığınız maaşlardan kardeşlerimize yardımcı olun.' Meclis grubunu topladı milletvekillerine, 'Hepinizi göreceğim, siz kardeşlerimize kaç briket ev yapacaksınız' dedi. Burada 81 vilayetimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin her birinin katkısı desteği var. Kardeşlik imzası var."

'YERLEŞİK SURİYELİLERE EVLER YAPILACAK'

Bakan Soylu, yeni bir adıma daha başlayacaklarını kaydederken, "Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verdi. Nasıl İdlib'de milyon insana ev yapılıyorsa, şimdi yeni bir adıma daha başlıyoruz. Celabrus, Azez, El-Bab, Resulayn, Tel Abyad'da Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye evler yapılacak. Bunu hem uluslararası hem de kendi hayır kuruluşlarımızla yapacağız. Yine AFAD koordinasyonunda yapılacak. Projeleri tamamlandı. Yakın zamanda başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem G-20 hem Birleşmiş Milletler toplantısında bütün dünyaya seslendi. Dedi ki; 'Kuzey Suriye'nin Türkiye'ye yakın olan bandında Suriye'deki evinden edilen kardeşlerimize konutlar yapalım. Bütün dünyaya ceplerinde çok parası olduğunu iddia edenlere, yüzyıllardır dünyayı sömürenlere o biz batı medeniyetiyiz diye haykıranlara söyledi. Ama onların gözleri yok görmezler. Kulakları yok duymazlar. Kalpleri katıdır anlamazlar. Biz yıllarca birlikte yaşadık. Aynı kıbleye secde ettik. Biz 3 gün önce Cumhurbaşkanımızla Kâbe-i Muazzama'daydık. Allah'a niyazda bulunduk, 'Allah'ım bu mazlumlara sen yardım et, sen yardım edicisin, sen güç ve kudret sahibisin' dedik. Allah şahittir kardeşliğimiz kıyamete kadar sürecek. Sizi zulme teslim etmeyeceğiz. Kardeşliğimizi kıyamete kadar devam ettireceğiz. Allah bizi dünyaya ve mazlumlara mahkûm etmesin."

'BİRÇOĞUNU YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bölgede yapılanları da değerlendiren Bakan Soylu, "Burada sadece 77 bini projelendirmedik, 57 bin 306'sını tamamladık, 9 bin 700 ev devam ediyor. 10 bin eve başlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, yıl sonuna kadar 100 bini arkadaşlarımızla Allah'ın izniyle bitireceğiz. Burada 50 okul bitirdik, 23 okul devam ettiriyoruz, toplam 73 okul. 26 cami bitirdik, 24'ünü devam ettiriyoruz. 10 sağlık tesisi yaptık, 13'ünü devam ettiriyoruz. 11 sosyal tesis yaptırdık, 7'sini devam ettiriyoruz. 7 park bitirdik, 18 çocuk parkı yapıyoruz. 21 fırın bitirdik, 13 fırın devam ettiriyoruz. 36 su kuyusu yaptırdık, 4 su kuyusu yaptırıyoruz. Size Tayyip Erdoğan'ın bana verdiği bir talimatı söyleyeceğim. Briket evlerin arasında yollar topraktı. Bana dedi ki; 'Çok yakın zamanda bunların hepsini parke yapacaksınız. Çünkü benim kardeşlerim eksiklik çekmeyecekler.' Birçoğunu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bir taraftan suyunu, elektriğini her birini buraya getirdik. Allah sizden razı olsun. Bize bizi tekrar hatırlattınız. Biz Cenabı Allah'ın nezdinde bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Bu sınavda bizi sınıfta bırakmamaya vesile oldunuz" değerlendirmesinde bulundu.

'NEREDE ZULÜM VARSA KARŞISINDA VARIZ'

Türkiye'nin sadece Suriye'de yardımlar yapmadığına dikkat çeken Bakan Soylu, "Batı, sömürgesine devam ediyor. Biz Lübnan'da, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Bangladeş´te Arakan Müslümanlarıyla beraber varız. Biz Ukrayna'da varız. Biz dünyada nerede zülüm varsa Allah şahittir karşısında hep birlikte varız. Eğer biz olmasak şu çocuklar bizden hesap sorarlardı. Bu dünyada da öteki dünyada da. Buradan vicdanları katılaşmış olanlara sesleniyorum; bu dünyanın nimetlerine aldanmayın. Müslümanlar büyük bir sınavdadır. Batıdan kimse kendisine bir nimet beklemesin. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Dünyaya insanlığa neler yapılması lazım anlatmalıyız. Onun için birlik içerisinde olmalıyız" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Reyhanlı İzzet NAZLIFerhat DERVİŞOĞLU

2022-05-03 14:59:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.