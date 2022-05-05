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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknesi alabora olan amatör balıkçı kurtarıldı

İHA

Teknesi alabora olan amatör balıkçı kurtarıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde yağışlı havada denize açıldıktan sonra teknesi alabora olan amatör balıkçı özel güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, balıkçı barınağından kullandığı teknesi ile oltayla balık tutmak için İskenderun Körfezi'nde denize açılan Ali Ö. (46) isimli balıkçı bir süre sonra yağmura yakalandı. Yükselen dalgalar nedeniyle teknesi su almaya başladı. Denize atlayarak yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışan balıkçı, bir fabrikaya ait özel güvenlik ekipleri tarafından fark edilerek kurtarıldı.
Amatör balıkçı Ali Ö., Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Alabora olan tekne bulunduğu yerden çekilerek balıkçı barınağına getirildi.

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