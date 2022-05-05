Trabzonspor kafilesi Hatay'da



İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 36´ncı haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Hatay Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı için saat 18.30 sıralarında Hatay´a geldi. Trabzonsporlu taraftarlar, saatler öncesinden geldikleri Hatay Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçaktan inip otobüse binen Trabzonsporlu futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi. Takımlarını meşale ve tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, havalimanında horon tepti. Bazı Trabzonsporlu taraftarlar da Hatayspor bayrağı açıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, yarın saat 20.00´de Atakaş Hatayspor ile Yeni Hatay Stadı´nda karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların havalimanında horon tepmesi

Taraftarlardan detaylar

Trabzonsporlu oyunculardan genel detaylar

Taraftarların takım otobüsü önünde tezahürat yapmasıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-05-05 19:17:32



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