Serada Hint keneviri ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sebze serasında Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilada Mahallesi'nde M.A.G.'ye ait adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ev ve bahçede arama yapan polis, sebze serasında yetiştirilen 14 kök Hint keneviri ile 20 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir buldu.

Hint kenevirleri sökülüp imha edildi.

Ev sahibi M.A.G. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.