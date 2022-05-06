Hatayspor’da Riberio kadro dışı bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor’da, Ruben Riberio kadro dışı bırakıldı.

Hatayspor’un başarılı orta saha oyuncusu Ruben Riberio, yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı ile kadro dışı bırakıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Ruben Ribeiro, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Ekibimizin ortak kararı neticesinde kadro dışı bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.