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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Louis’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

6. dakikada Lobjanidze ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına sert bir top gönderdi, kimsenin dokunamadığı top yan direkten döndü.

9. dakikada Hatayspor ceza sahası içerisinde Boudjemaa’nın Murat ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakem VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek inceledi. Daha sonra penaltı kararı verdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Bakasetas’ın penaltı vuruşunu kaleci Munir meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

12. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Munir, topu kornere çeldi.

29. dakikada Bakasetas’ın sağdan ortasına altıpas çizgisi önünde Vitor Hugo bomboş pozisyonda topa dokundu ancak üstten auta çıktı.

38. dakikada sağdan Bertuğ’un ceza sahasına ortasına arka direkte bomboş kalan El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Uğurcan’da kaldı.

45+1. dakikada El Kaabi’nin ceza sahasına doğru savunma arkasına gönderdiği topu Adekugbe çevirdi, savunma son anda ayak koydu.



Stat: Hatay

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bilal Gölen xx, Furkan Ürün xx

Hatayspor: Munir xx, Adekugbe x, Burak xx, Sackey xx (Fatih Kuruçuk dk. 29 xx), Sadık Baş xx, Boudjemaa xx, Onur xx Lobjanidze xx, Louis xx, El Kaabi xx, Bertuğ x

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Benzia, Kahraba, Diouf

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Trabzonspor: Uğurcan xx, İsmail xxx, Hugo xx, Ahmetcan xx, Serkan xx, Berat xx, Kouassi xx, Murat xx, Bakasetas xx, Yusuf xxx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Taha Altıkardeş, Puchacz, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Visca, Yunus Mallı, Nwakaeme, Cornelius, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Onur Ergün (Hatayspor)

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