Abdullah Avcı: "Şampiyonluğu garantiledikten sonraki müsabakalar her zaman zordur"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, şampiyonluğu garantiledikten sonraki müsabakaların her zaman zor olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 36. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor ile 11 berabere kalan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, hem ligi tamamlamak istediklerini, hem maç kazanmak istediklerini hem de oyuncu kazanmak istediklerini belirterek, "Şampiyonluğu garantiledikten sonraki müsabakalar her zaman zordur. Geçen hafta bunu gerçekleştirdik. Bir yandan da ligi hem tamamlayacağız, hem kazanmak isteyeceğiz, hem oyun kazanmak isteyeceğiz, hem oyuncu kazanmak isteyeceğiz. Bir de salı günü diğer hedeflerimizden bir tanesi yarı finalin ikinci ayağı var. Bugün sakatlanma riski olanlar, tedavide olanlar geride kalanlarla bir kadro planlaması yaptık. Sonra ilk yarı itibariyle oyun başladı. Oyunun başı, başlangıcı doğru gitti. Penaltı kaçırdık. Pozisyona girdik. Oyun doğru giderken rakibe kenar ortalardan tehlikeli olmaya başladı. Aslında oyun bize iyi bir fırsat olduğunu gösteriyordu sahanın içinde. Biz de devre arasında hem de oyunculara belli bir süre vermek için 3 değişiklik yaptık. Bu cevabı da oyunun içinde aldık. Hem öne geçtik. Hem de oyun çok genişledi. Fırsatlar vardı, doğru karşılamalar var. Atakları bazen sonuçlandırdık, bazen sonuçlandıramadık. Aslında fişi çekecek pozisyon ve geçişler yakaladık. Ama bunu sonuçlandıramadık" şeklinde konuştu.



"Bugün bazı bölümlerde oyun olarak kazandık"

Hatayspor'a kalan maçlarında başarı dileyen Avcı, şu ifadelerle açıklamasını tamamladı:

"Aslında çok bir tehlike yaşamadık gibiydi ama riskli bir durum oluşuyordu devamlı. Rakip çünkü riskleri almıştı. Futbol oyunu her zaman her an doğruyu yapman gerektiren bir oyundur. Savunmayı 10 saniye de kalsa, 5 saniye de kalsa rakibi karşılarken doğru yapacaksın. Ve son saniyede, son 10 saniyede yediğimiz gol ile berabere bitti. Bence yine bardağın dolu tarafı şu. Bugün oyunda bazı bölümlerinde oyun olarak kazandık. Bazı bölümünde oyuncu kazandık. Son dakikanın olması salı günü öncesi aslında oyun 00 başladığında hiçbir avantajının olmadığının mesajıdır. Umarım salı gününe şimdi döndüğümüzde Trabzon'da tedavide olan oyuncular, mevcuttan buradan çıkanlar, toparlanma ve diğer hedefe emin adımlarla gidebilmek için salı günü ligin iyi takımlarından bir tanesiyle yarı finalin iki ayağını oynayacağız. Hatayspor'un da iyi bir ekipleri var. 2 senedir lige çok önemli katkı ve renk katıyorlar. Onlara da bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum."

