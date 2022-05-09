Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belgeseli’nin galası yapıldı Belgeselin Yönetmeni Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç: "Hedefimiz bütün gençlere, Anadolu’daki insanlara ulaşmak ve bu atölyelerin yolculuğunu devam ettirmek, öğrencilerimiz ile birlikte yeni hikayeler yazmak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belgeseli’nin galası yapıldı Belgeselin Yönetmeni Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç: "Hedefimiz bütün gençlere, Anadolu’daki insanlara ulaşmak ve bu atölyelerin yolculuğunu devam ettirmek, öğrencilerimiz ile birlikte yeni hikayeler yazmak"

İHA

Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belgeseli’nin galası yapıldı Belgeselin Yönetmeni Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç: "Hedefimiz bütün gençlere, Anadolu’daki insanlara ulaşmak ve bu atölyelerin yolculuğunu devam ettirmek, öğrencilerimiz ile birlikte yeni hikayeler yazmak"

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Payas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Payas Film Atölyesi içerisinde çekilen “Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belgeseli”nin galası Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nde yapıldı.
Gala gecesinde Film Atölyesinde çekilmiş olan “Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belgeseli”nin gösterimi yapıldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin hocalarının mentorlüğünde öğrencilerin çekmiş olduğu görüntüler kurgulanarak izleyicilerin beğenisine sunuldu. Ardından 79 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Film Atölyesi’nin kamera arkasına, öğrencilerin atölyeye ilişkin düşüncelerini içeren röportajlarına yer verildi.
Atölyeye katılım sağlayan ve oyunculuk, kameramanlık, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, kamera arkası gibi sinemanın çeşitli alanlarına ilgi duyan 25 lise öğrencisine sertifikaları takdim edildi.
Ayrıca Film Atölyeleri’nin Proje Danışmanı Prof. Dr. Nail Öztaş’a, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp’e, Proje Yürütücüsü ve Yapımcısı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç’e, Atölye Yürütücüsü Yönetmen/Öğr. Gör. Ahmet Bikiç’e, Basınla İlişkiler Direktörü Dr. Bilent Deyirmenci’ye, Reji ekibinden Arş. Gör. Eda Çekemci, Enes Dalgıç, Polat Bakırtaş ve Film Atölyeleri Tasarımcısı Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever’e plaketleri verildi.
Sertifikaplaket takdiminin ve film gösteriminin ardından Antakya Medeniyetler Korosu Konseri gerçekleşti.
Film Atölyesi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, çekimler süresince çok güzel süreçler yaşandığını ifade ederek, “Galada öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ve çekim hazırlıkları sürecini anlatan belgeselimizi de seyrettik. Öğrenciler bu süreçten çok keyif aldılar. Payas Belediyesi ve üniversitemiz arasında güzel bir iş birlikteliği gerçekleşti ve sonrasında bir belge niteliği taşıyan ‘Sokullu Mehmet Paşa’ belgesini hazırladık. Belgeselimiz tüm Hatay ve Payas halkıyla buluştu. Çok heyecanlıyız, tüm film atölyesi ekibimizle buradayız” diye konuştu.

“Film Atölyeleri öğrencilerle buluşmaya ve film çekmeye devam edecek”
Gerçekleştirilen atölyenin iki önemli özelliği bulunduğunu belirten Bikiç, “Birincisi ailesi veya çevresinde daha önce hiçbir şekilde üniversite ile temas etmemiş lise öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmesine imkan sağlamak ve ikincisi de Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nin belgeselini çekerek önemini dünyaya duyurmak. Bir diğeri ise sosyal sorumluluk duygusuyla hareket eden Film Atölyeleri hız kesmeden yeni duraklarında sinemaya merak duyan öğrencilerle buluşmaya ve film çekmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Amacımız atölyelerin yolculuğunu devam ettirmek”
Belgeselin Yönetmeni Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç ise sinema atölyelerinin 3'üncüsünü Payas’ta gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Ekibimizle birlikte bu tarihi külliyenin bütün köşelerini gezdik. Neredeyse her noktasına çekimler yaptık. Böyle bir yapının kazandırılmış olması çok değerli. Benim için de buranın bir belgeselini yapmış olmak ayrıca heyecan verici, belgesel filmimiz ilk defa izleyiciyle buluşacak umarım bütün izleyenler büyük keyif alır. Hedefimiz bütün gençlere, Anadolu’daki insanlara ulaşmak ve bu atölyelerin yolculuğunu devam ettirmek, öğrencilerimiz ile birlikte yeni hikayeler yazmak” dedi.

“Payas'ı farklı noktalarda tanıtıyoruz”
Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise, “Birkaç ay önce İstanbul Gelişim Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa başlattığımız projenin altına imza atarak finalini ve galasını gerçekleştirmenin heyecanını, mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Payas'ı farklı noktalarda tanıtıyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi rektörüne ve ekibine ilçemizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Film Atölyesinin danışmanlığını Prof. Dr. Nail Öztaş, proje yürütücülüğünü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, proje yürütücülüğünü ve yapımcılığını Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, Atölye yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi/Yönetmen Ahmet Bikiç yaparken; atölyenin metin yazarlığında Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan, tasarım ekibinde Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever, teknik ekipte Arş. Gör. Eda Çekemci, basınla ilişkiler direktörlüğünde Dr. Bilent Deyirmenci, seslendirmede Kaan Kıran yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz, Teksöz’ü tebrik edip destek verdi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Teksöz’ü tebrik edip destek verdi
Hatay'da yol çalışmaları
YEREL HABERLER Hatay'da yol çalışmaları
Kırıkhan'da şehit anneleri onuruna yemek verildi
YEREL HABERLER Kırıkhan'da şehit anneleri onuruna yemek verildi
Kılıç: "Gençlere sporu sevdirin"
YEREL HABERLER Kılıç: "Gençlere sporu sevdirin"
Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı Hatay'ın Payas ilçesinde Kaymakam Polat Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici nezaretinde denetim yapıldı, sürücüler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı Hatay'ın ...
Hassa Belediyesi'nden ilçedeki okullara kitap desteği
YEREL HABERLER Hassa Belediyesi'nden ilçedeki okullara kitap desteği
Expo Alanlarına girişler ve programlar ücretsiz olmaya devam edecek
YEREL HABERLER Expo Alanlarına girişler ve programlar ücretsiz ...
Samandağ Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 7 madalya kazandı
YEREL HABERLER Samandağ Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 7 madalya ...
Milleyha Sulak Alanı, 297 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Milleyha Sulak Alanı, 297 kuş türüne ev sahipliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.