Hatay'da sahile vurmuş ölü inek şaşkına çevirdi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile kenarında telef olmuş bir inek bulundu.

Samandağ sahilinde vatandaşlar kıyıya vurmuş inek leşiyle karşılaştı. Telef olmuş ineği gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Polisi ekiplerinin durumu bildirdiği belediye ekipleri ineği sahilden alarak boş bir arazide gömdü.

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