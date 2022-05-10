Hatay’da sahte para operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 151 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ovakent'te yapılan yol kontrolünde 151 adet sahte 100 dolarlık banknot geçirildi.
Şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.