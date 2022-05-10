Hatay’da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Hatay'da Antakya – İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada Antakya İskenderun karayolu üzerinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 150 bin adet kaçak makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücü H.S. hakkında adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.