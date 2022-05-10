İskenderun’da uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışma da ilçe girişinde durdurulan minibüste ve otomobil ile içerisinde bulunan 8 kişinin yapılan üst aramalarında 18,60 gram esrar, 35 gram metamfetamin, 2 adet captagon ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden S.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Y.D., N.B.G., G.G., E.B., A.K., H.A. ve S.B. serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.