"Çiçeklerin Dilinden Geleceğe Miras" sergisi Hatay'da açıldı

Hatay Valiliği ve İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Teknik Bilimler Yüksekokulu işbirliği ile düzenlenen “Çiçeklerin Dilinden Geleceğe Miras” karma serginin açılışı gerçekleştirildi.

Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki serginin açılışına, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay İl Kültür Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Erdoğan Köse, Proje Sahibi ve Yürütücüsü Özlem Özer Tuğal, kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan açılışın ardından yaptığı açıklamada, Hatay'ın endemik bitki açısından çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Hatay’ın 300 üzerinde endemik bitkiye sahip olduğunu vurgulayan Vali Doğan, “Burada Hatay’ın endemik bitkilerinin seramiğe işlenmiş halini görüyoruz. Biz Türkiye’de tek olan bir aromatik bitkiler müzesine de sahibiz. Bu sergiyle birlikte hem seramik sanatına hem tezhip sanatına hem de diğer sanatçılarımızın güzel eserlerine bu alanda yer vermiş olduk. Özellikle müzenin girişinde açtık. Çünkü ilimizi ziyaret eden ziyaretçilerin büyük çoğunluğu ziyaretlerine müzeden başlıyorlar. Bu sergiyle birlikte onlara bir dikkat çekme, farkındalık uyandırma istedik. Çok özel bir çalışma olmuş. Ben tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu arkamızda duran ve Hatay’ın endemik bitkilerinin seramiğe işlendiği bu panoyu şehrimizin özel bir yerinde de sergilemek istiyoruz” dedi.

Proje Sahibi ve Yürütücüsü Özlem Özer Tuğal da, bilimsel bir alt yapı ile bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bende bir Hataylı olarak şehrime katkı sağlamak istedim. Sanatçı arkadaşlarımı da bu projede çok büyük bir aşkla çalışarak eserlerini ürettiler. Farklı ülkelerden ve farklı şehir ve üniversitelerden akademisyen hocalarımızla birlikte çalıştık. Bunun yanında İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa öğrencilerimizin özel ürettiği tasarımlardan yaptığımız bir proje oldu. Tamamen tıbbi aromatik endemik bitkilerden oluşuyor. Hatay’a özgü bitkiler yer alıyor. Aynı bu müzede olduğu gibi Hatay’daki hem Amanos Dağlarında hem de Habibi Neccar Dağındaki çiçekleri bu şekilde geleceğe miras bırakmak istedik” diye konuştu.

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