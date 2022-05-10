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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Petrol istasyonunda silahlı gasp kamerada

DHA

Petrol istasyonunda silahlı gasp kamerada


İzzet NAZLI-Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY´da gece saatlerinde bir petrol istasyonunun marketine gelip, silah tehdidi ile kasadaki 7 bin TL´yi alarak olay yerinden kaçan maskeli 2 kişi yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin marketteki personele silah doğrulttuğu ve kasadaki parayı aldığı görüldü. 
Olay, saat 03.00 sularında Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü yolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Ellerindeki silahlarla birlikte markete gelen maskeli 2 şüpheli, istasyonu görevlisi ve market çalışanı olan 3 personeli etkisiz hale getirdi. Market içinde para arayan şüpheliler, kasadaki 7 bin TL'yi alarak olay yerinden geldikleri araç ile kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan olay, petrol istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı İzzet NAZLI-Ferhat DERVİŞOĞLU
2022-05-10 18:12:47

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