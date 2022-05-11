Petrol istasyonunda silahlı gasp kamerada (2)



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Reyhanlı ilçesinde bir petrol istasyonunun marketinde gerçekleşen gasp olayının şüphelisi M.F.'nin, 12 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, yakalanırken de iki polis memurunu hafif şekilde yaraladığı belirtildi. Konu ile ilgili Hatay Valiliği tarafında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Reyhanlı Cüdeyde Mahallesi'nde meydana gelen silahlı yağma olayının şüphelisi, 2 basit yaralama, 5 hırsızlık, 2 uyuşturucu kullanmak, silahla tehdit, suç eşyasını satın alma ve kamu malına zarar verme olmak üzere 12 ayrı suçtan aranan ve toplam 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.F., dur ikazına uymayarak iki personelimizi yaralamıştır. Personellerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. M.F.´nin olay yerinde terk ettiği araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak arama çalışmaları neticesinde M.F. 10 Mayıs tarihinde Kırıkhan Yeni Mahallede yakalanarak gözaltına alınmıştır." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı İzzet NAZLI, Ferhat Dervişoğlu

2022-05-11 03:54:13



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