Hatay´da polisleri yaralayan gaspçı adliyeye sevk edildi



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da polisin `dur´ ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 polis memurunun tedavisi devam ediyor. Polisleri yaralayan ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli M.F. adliyeye sevk edilirken, birlikte hareket ettiği arkadaşı ise aranıyor.

Olay, 10 Mayıs saat 03.00 sıralarında Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cüdeyde Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan otomobilden ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan polisler, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, farklı bir otomobille kaçan 2 şüpheli, daha sonra bir akaryakıt istasyonuna maske ve tabancayla girerek gasp girişiminde bulundu. Şüphelilerin olay yerinde terk ettiği araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin takibi sonucu şüphelilerden M.F. ise Kırıkhan ilçesinde gözaltına alındı. M.F.'nin silahla yağma, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi 12 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Öte yandan gasp girişimi, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Yaralanan 2 polis memurunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kırıkhan ilçesinde gözaltına alınana M.F., ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kimliği belirlenen diğer şüpheli ise aranıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-05-11 16:36:04



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