Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol Konfort kavşağında durdurulan ve içerisinde 4 kişi bulunan bir otomobilde yapılan aramada, 57.1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan H.K., H.S., M.M.G. ile H.Ö. adlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.