Anaokuluna trafik eğitim parkuru açıldı

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Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Altınkaya Anaokulu'na trafik eğitim parkuru açıldı.

Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan parkurda, ilçe emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı personelleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimlerde öğrencilere trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar, trafik levhaları, trafik ışıkları ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Akülü araçlar ile trafik eğitim parkurunda eğitimlerini alan öğrencilere broşürler dağıtıldı.

Açılışa, Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, İlçe Jandarma Komutanı Onur Durna, İlçe Emniyet Amiri Ali Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, Altınkaya Anaokulu Müdürü Fehmi Yüküm, kurum amirleri ve veliler katıldı.

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