HADO 19 Mayıs’ta Akdeniz sularında Hatay Deniz Otobüsleri ilk seferini KKTC’ye yapacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk ve tek belediye eliyle uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak olan Hatay Deniz Otobüsleri (HADO) ilk seferini KKTC’ye yapmaya hazırlanıyor.

Hatay’ın dünyayla deniz yolu bağlantısını kuracak HADO, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilk seferini yapacak.

Başkan Lütfü Savaş’ın girişimleri ile Hatay’a kazandırılan UNESCO gastronomi şehri unvanı ve EXPO 2021 vizyonunun devamı olarak değerlendirilen HADO’nun, Hatay’a ekonomik, sosyal ve turizm açısından önemli kazançlar sağlaması bekleniyor.

2017 yılında temelleri atılan uluslararası sulardaki yerini almaya hazırlanan HADO, 19 Mayıs’taki ilk seferin ardından rutin seferlerine devam edecek.

HADO’nun seferlerinin başlayacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Savaş, “Akdeniz'in uluslararası sularında şanlı bayrağımızı dalgalandıracak Hatay Deniz Otobüslerimizin seferlerine, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında başlayacağını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

HADO’yu ‘Milli bir proje’ olarak büyük emeklerle hayata geçirdiklerini belirten Savaş, “HADO ilk seferini KKTC'nin, aynı zamanda kardeş şehrimiz de olan Girne kentine yapacak. Söz verdiğimiz ve dünya çapında önem taşıyan bir projemizi daha tamamlamış olmaktan onurluyuz. Ülkemize, bölgemize ve hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” dedi.

HADO, salı ve cuma günleri saat 13.00’te Hatay’dan Girne’ye, perşembe ve pazar günleri ise saat 14.00’te Girne’den Hatay’a hareket edecek. Biletler 16 Mayıs Pazartesi gününden itibaren temin edilebilecek.

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