Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

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Hatay’ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacami Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde seyreden Sabri K. idaresindeki 31 AHE 913 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşıp yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada araç sürücü Sabri K. ile araçta bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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