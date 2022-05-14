Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin eğitim tırı Hatay’da

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Google.org iş birliğinde hayata geçirilen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor” projesinin eğitim tırı Hatay’a geldi.

Proje çerçevesinde hazırlanan eğitim tırı, Antakya ilçesi Vali Ürgen Alanı’nda sektör esnafına eğitim vermeye başladı. Proje tanıtım toplantısına Hatay Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Teksöz ve esnaf katıldı. Hatay Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Teksöz, “Dijital dünyada siparişleri internet üzerinden vererek sağladık. Esnafımızın da bu dijital ortamdan yararlanıp siparişlerin dijital ortamda verilmesi için yapılan bir çalışma. Büyük bir katkı sağlayacağının bilinci içerisindeyim. Bu yeni bir proje. Bu projeye Hatay Esnaf Odaları Birliği olarak destek veriyoruz" dedi.

Hatay Ticaret İl Müdürü Halit İmrek de, ticaretin dijital mecraya döndüğünü belirterek, "Kafelerimiz ve restoranlarımızın bu mecrada yer alması, yöresel ürünlerimizin tanıtılmasında önemli bir projedir. Bütün esnafımıza faydalı olmasını temenni ediyoruz. Bununla ilgili yapılacak sunumlarla esnafımızın da bu mecrada yer almasını istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara eğitim tırında dijital pazarlama, arama motoru pazarlama, sosyal medya pazarlama ve yeni normalde pazarlama konularında eğitim verildi.

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