AFAD aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü



Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Kırıkhan ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14:00 sıralarında meydana geldi. İlçeye bağlı Kumlu yolu kavşağında, R.D. yönetimindeki 31 HA 270 plakalı AFAD'a ait araç ile Ahmet Kırar'ın kullandığı 31 RT 962 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kırar ve arkasında yolcu konumunda oturan Nejat Bahtiyar yaralandı. Ağır yaralanan iki kişi, çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Bahtiyar ve Kırar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü R.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2022-05-14 19:33:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.