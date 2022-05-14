Türk Yıldızları'nın İskenderun’daki gösterisi nefes kesti

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaptığı gösteri uçuşu ile izleyenler büyük heyecan yaşattı.

Hatay Valiliği, İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Teknik Üniversitesi ve belediyenin iş birliğiyle organize edilen Türk Yıldızları gösterisi, Hatay’ın diğer ilçelerinden de gelen vatandaşların da katılımıyla yoğun ilgi gördü. Sahil şeridinde on binlerce vatandaş, Türk Yıldızları'nın gösterisini heyecanla izledi.

İskenderun Körfezi semalarında nefes kesen bir gösteri sunan pilotlar, birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisinden duydukları heyecanı dile getirirken tüylerinin diken diken olduklarını belirtti. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden Türk Yıldızları'na halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirterek Eylül ayında bir gösteri daha planladıklarını açıkladı.

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