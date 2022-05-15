Misket büyüklüğünde dolu yağdı Hatay’ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi.

Hatay'ın Erzin ilçesi, Kuyuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde birden dolu yağışı başladı. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı görenleri hayrete düşürürken tarım alanlarına da zarar verdi. Yaklaşık 5 dakika yağan dolu daha sonra yerini yağmura bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.