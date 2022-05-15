Hataylılar lösemili çocuklar için yürüdü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar lösemili çocuklar için yürüdü.

LÖSEV ve Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde lösemili çocuklara dikkat çekmek amacıyla deniz mevkiinden başlayan ve Titus Tüneline kadar süren 6 kilometrelik yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Samandağ Emniyet Müdürü Asuman Karacık, Samandağ ilçe Milli Eğitim Müdürü Menderes Tunç ve öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Özlem Duymuş, "Projesi çerçevesinde LÖSEV'e 3 yıl önce kardeş okul olduk. Biz lösemi çocuklara farkındalık amaçlı çeşitli etiketler yapıyoruz. Bu da bu etkinliklerden biri. Lösemiye dikkat çekip, bu çocuklar için kan bağışı yapılabilirse biz amacımıza ulaşmış olacağız" dedi.

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