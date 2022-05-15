Hatay'da kısa süreli dolu yağışı zor anlar yaşattı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Samandağ ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Doludan saklanmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara koştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.