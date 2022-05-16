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Suriye’ye 6.5 milyar euroluk insani destek AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yaklaşan Güvenlik Konseyi oylaması öncesinde Hatay'daki BM Yardım Aktarma Merkezi'ni ziyaret etti

İHA

Suriye’ye 6.5 milyar euroluk insani destek AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yaklaşan Güvenlik Konseyi oylaması öncesinde Hatay'daki BM Yardım Aktarma Merkezi'ni ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Suriye'deki savaş mağdurlarına 6.5 milyar euroluk destek verileceğini söyledi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Steven de Wilde ile birlikte KuzeyBatı Suriye'ye BM sınır ötesi yardım yetkisinin yenilenmesi amacıyla yapılacak, yaklaşan Güvenlik Konseyi oylaması öncesinde BM Yardım Aktarma Merkezi'ni ziyaret etti.
İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Türkiye Ülke Direktörü Sanjana Quazi ziyarette, sınırın öte tarafında desteğe ihtiyacı olan insanlar bulunduğunu belirterek, "BM olarak geride bıraktığımız yılda Suriye sınırından 400 kadar yardım tırı Suriye’nin kuzeyine geçti ve milyonlarca Suriyeliye ulaştı. BM tarafından sağlanmakta olan bu sınır ötesi yardımların süresinin uzatılmasında oluşabilecek bir sorunun ülkenin kuzeyine yönelik olarak sağlanan yardımları aksatacak ve bunun neticesinde aslında önlenebilir ölümler meydana gelebilecektir. Bundan dolayı biz Güvenlik Konseyine Temmuz ayında bu kararı tekrar onaylamasına ve yenilemesine destek vermesini bekliyoruz" dedi.
2011 yılından bu yana Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin Suriye’deki krize yönelik olarak sağlanan insani yardım ve diğer yardımlar çerçevesinde, 27 milyar euroluk bir destek verildiğini söyleyen Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, “Suriye’ye ve komşu ülkelere. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Suriye Konferansı’nda yeniden bir 6.5 milyar euroluk destek sözü verildi ve bu 6.5 milyar euroluk desteğin 4 milyar eurosundan fazlası Avrupa Birliği tarafından gelecek olan destekleri kapsıyor. Bu insani desteklerin büyük bir kısmı Suriye’deki operasyonlara, yani yapılmakta olan çalışmalara yönelik olarak sağlanıyor. Aynı zamanda İdlib’de ve Suriye’nin kuzeybatısındaki çalışmalara yönelik veriliyor” diye konuştu.
Suriye’ye gitmekte olan yardımların 3’te 1’inin buradan geçtiğini belirten Landrut, son 8 yılda 50 bin kamyon insani yardım taşındığını ve bunun gerçekten çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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