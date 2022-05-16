AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan’ı ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ve beraberindeki heyet Hatay Valiliği’ne geldi. Daha sonra Valilik makamına geçen Büyükelçi Landrut, burada Hatay Valisi Rahmi Doğan ile sohbet etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Vali Doğan’a kabulünden dolayı teşekkür etti.

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