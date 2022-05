Başkan Yılmaz: "Sizin isteğiniz bizim için emirdir"

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri genel kurul ile güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz ve yönetim kurulunu ağırladı.

Görev süresi boyunca her daim esnafın yanında olan ve projelerini esnaftan gelen taleplere göre yönlendiren Başkan Yılmaz, HESOB yönetimine de esnafın her daim yanlarında olma sözünü yineledi. Yılmaz, “Hatay Esnaf ve Sanatkarları Birliği 50 bin kişilik kocaman bir ailedir. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Antakyamızı esnafımızla birlikte yönetiyor, esnafımızın istekleri doğrultusunda projelerimize yön veriyoruz. Biz esnafımızın işlerini daha iyi ortamlarda yapabilmeleri için var gücümüzle tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bize esnafla ilgili ne tür istekle gelirseniz gelin, sizin isteğiniz bizim için emirdir. Bu anlamda esnaf dostu bir belediyecilik anlayışı ile sayın Cumhurbaşkanımızın tam desteği ile esnafımızın hizmetindeyiz. Başta HESOB Başkanımız Abdulkadir Teksöz’e ve tüm ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyor, ziyaretiniz için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz ise, “Esnaf dostu başkanım İzzettin Yılmaz, başkan seçildiği dönemde bizleri çağırdı, ne talebiniz varsa yapılacak dedi ve bize tam destek verdi. Biz bu destek ile çok büyük projeleri hayata geçirdik. Biz Hatay esnafı olarak her zaman yanımızda olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Her zaman bize olan desteğiniz bizi memnun etmiştir. Esnafımızın refahı için gerçekleştireceğimiz projelerde de sonsuz desteğiniz ile işlerimizin kısa sürede tamamlanmasında çok büyük katkılarınız var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.