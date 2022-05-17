Hatay’da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çevreyolu Gülderen kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 bin 116 adet uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Ş.B. gözaltına alındı.

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