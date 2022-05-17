Hatay’da sahte pasaport operasyonu

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 50 adet sahte pasaport, 50 adet pasaport laminesi ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakyaİskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 50 adet sahte pasaport, 50 adet pasaport laminesi (şeffaf film/bant) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

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