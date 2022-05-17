Hatay’da uyuşturucu operasyonu

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Hatay’ın Payas ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kürtül Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesinde şüphe üzerine durdurulan M.K.’nın yapılan üst aramasında; 41 gram Afyon sakızı, 50 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 2 adet Captogon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem yapıldı.

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