Dörtyol’daki bisiklet etkinliğinde 200 kişi pedal çevirdi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bisiklet sürüş etkinliği yapıldı.

1521 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Dörtyol ve Erzin ilçelerinden gelen bisiklet dernekleri üyeleri ile bisiklet severler katıldı.

19 Aralık Spor Salonu önünde bir araya gelen yaklaşık 200 bisikletli 2 saat süren etkinlikte Numune Evler, Sanayi, Ocaklı ve Çaylı mahallelerinde belirlenen caddelerden geçerek pedal çevirdiler.

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