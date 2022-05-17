PKK'lı terörist yakalanıp, tutuklandıı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla Antalya´da saklandığı evde yakalanan PKK´lı terörist S.H., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19902010 yılları arasında Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren, 1997-1998 yıllarında da Çelik ve Murat operasyonlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere katılan PKK´lı terörist S.H.'nin adresini belirledi. Ekipler, PKK'lı teröristi Antalya'da saklandığı adreste gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ele geçirilen cep telefonu, SIM kart ve hafıza kartına el konuldu. Hatay'a getirilen S.H. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-05-17 16:56:42



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