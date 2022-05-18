Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Benzine bir zam daha geliyor!

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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında evinde oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda pas, dar alan ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatayspor, Giresunspor ile Hatay Stadyumu'nda 22 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da karşılaşacak.

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