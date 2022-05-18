Hatay´da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 5 bin 850 sikke ve 510 obje ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ş. gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 5 bin 850 sikke ile farklı çeşit ve boyutlarda 510 yüzük, ok ucu, mühür gibi objeler ele geçirilrdi. Olayla ilgili F.Ş. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun İzzet NAZLI

2022-05-18 16:29:52



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