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Hataysporlu futbolcular, buz hokeyi sporcuları ile buluştu

DHA

Hataysporlu futbolcular, buz hokeyi sporcuları ile buluştu


İzzet NAZLI / HATAY,(DHA)Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcular Diouf, Adekugbe ile Boudjemaa, Haziran ayında Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nda Hatay'ı temsil edecek sporcularla bir araya gelerek, başarılar diledi.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcular Diouf, Adekugbe ile Boudjemaa, Hatay Buz Pateni Salonu'nda Asi Spor Kulübü oyuncuları ile bir araya geldi. 6-12 Haziran tarihleri arasında Ankara'da ve 18-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nda Hatay'ı temsil edecek sporculara moral ziyareti gerçekleştiren Hataysporlu futbolcular, gençlerle hem buz hokeyi oynadı hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan'a, bu hokeyi antrenörleri Adem Arslan ve Mert Ezer tarafından takımının forması hediye edildi. 
ÖMER ERDOĞAN: İNŞALLAH GENÇLERİMİZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDAN BAŞARIYLA DÖNER
Ziyarette kısa bir açıklama yapan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak şu ifadelere yer verdi: 
"Bugün hem gençlerle beraber olmak hem de onlara moral vermek için geldik. Haziran ayında mücadele edecekleri Türkiye şampiyonası öncesi moral vermek için bu buluşmayı gerçekleştirdik. Buz hokeyi, çok sevdiğim ve izlediğim bir spor dalı. Bu sporun yapılmasına olanak sağlayan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Hatay'daki bu sıcak iklimde, bu sporu yaşatmaları, çocuklara bu imkanı tanımaları çok büyük bir organizasyon. İnşallah buradaki gençlerimiz de Türkiye şampiyonasından başarıyla döner."
ANTRENÖRÜ MERT EZER: TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDAN BAŞARIYLA DÖNMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcularının ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Buz Hokeyi Antrenörü Mert Ezer, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ömer hoca ve futbolcular, turnuva öncesi sporcuları ziyarete geldiler, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza moral ve motivasyon verdiler, antrenmanda yanlarında oldular. Hatay'dan üç kategoride, minikler, yıldız ve yıldız-A şekilde Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası'na katılacağız ve oradan başarıyla dönmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize katkı sunan, inanan başta velilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Hataylıları bu spora sahip çıkmaya davet ediyorum." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Buz hokeyi antrenmanından detaylar
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın sporcularla buluşması
Ömer Erdoğan'ın konuşması
Hataysporlu futbolcuların buz hokeyi oynamasından detaylar
Buz hokeyi antrenörü Mert Ezer'in konuşması
Buz hokeyi maçını izlemesinden detayDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-05-18 20:47:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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